Rok temu poleciała do Jowisza, ale właśnie sfotografowała Księżyc. I to jak!

Dopiero w tym momencie rozpocznie się właściwa podróż w przestrzeń kosmiczną. Już pięć miesięcy później sonda Lucy przeleci w odległości 922 km od planetoidy 52246 Donaldjohanson w Pasie Planetoid. Pierwszą planetoidę trojańską - 3548 Eurybates - sonda odwiedzi dopiero 12 sierpnia 2027 roku. W ciągu 3 kolejnych miesięcy sonda zbliży się także do planetoid Polymele, Leucus oraz Orus, po czym rozpocznie podróż do planetoid podążających za Jowiszem. Tak się składa, że najkrótsza droga do tej grupy prowadzi przez okolice Ziemi, którą Lucy minie 26 grudnia 2030 roku. Dzięki temu skrótowi, sonda dotrze do celu swojej misji 2 marca 2033 roku. Co będzie później? Na razie tego nie ustalono.