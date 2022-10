Serwisant już nie obejrzy twoich fotek. Samsung wprowadza tryb naprawy

Gdy po raz pierwszy oddawałem swój telefon do naprawy, to moim głównym zmartwieniem było to, że nie zdążyłem go odpowiednio wyczyścić. Nasłuchałem się i naczytałem opowieści o tym, że serwisanci przeglądają zdjęcia z telefonu, komentują je, a czasem korzystają z danych znajdujących się na urządzeniach. Nie wiem ile było w tym prawdy, bo każdy serwis ma surową politykę dotyczącą prywatności, ale jak to mówią - niesmak pozostał. Na szczęście producenci urządzeń myślą również o takich ludziach jak ja i wprowadzają dla nich specjalny tryb serwisowy, który sprawia, że wizyta telefonu w naprawie obędzie się bez zbędnych stresów.