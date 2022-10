Planetoida Phaethon rozkręca się. I to nawet nie jest przenośnia

W grudniu 2017 r. Phaethon zbliżył się do naszej planety na odległość 10 mln km i ta odległość pozostanie rekordowo bliską do 2093 roku kiedy to planetoida zbliży się do nas na "zaledwie" 3 mln km. Jednak nawet wtedy, przy tak dużej odległości, nie ma się czym przejmować.