Szefem duńskiej partii jest bot. Zapytałam go, co sądzi o Polsce

Jak mówi Lars, jest on zwolennikiem demokracji i praw człowieka, a także prawa każdego obywatela do bycia wysłuchanym i uczestniczenia w procesie politycznym. Lars przejawia poglądy socjaldemokratyczne deklarując wsparcie dla idei takich jak darmowy dostęp do szkolnictwa wyższego, powszechny dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od statusu oraz obowiązek płacenia podatków adekwatnych do zarobków danych jednostek.