Nowa konsola na półce szefa Xboxa. Jest szansa, że dostaniemy ją w tym roku

Xbox Keystone ma być niewiele większy od pilota do telewizora i oferować dostęp do przebogatej biblioteki Xbox GamePass, jak również szeregu aplikacji, które znajdziemy na „dużej” konsoli Microsoftu. W jaki sposób w tak małym sprzęcie ma się zmieścić moc obliczeniowa potrzebna do grania? Ano nie ma się zmieścić - Xbox Keystone będzie konsolą do grania wyłącznie w chmurze.