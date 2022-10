Zrobili wideo z 10 lat obserwacji nieba. Wszechświat na nim nie jest spokojnym miejscem

Brązowe karły to obiekty, których proces powstawania przypomina proces powstawania gwiazd. W przeciwieństwie do gwiazd na etapie powstawania obiektom tego typu nie udaje się zgromadzić wystarczającej masy, aby w ich wnętrzu mogły rozpocząć się reakcje przemiany wodoru w hel, które właśnie odpowiadają za to, że gwiazdy świecą. W efekcie brązowe karły przez miliardy lat jedynie wypromieniowują energię zgromadzoną na etapie formowania. Nic zatem dziwnego, że najczęściej nazywa się je po prostu nieudanymi gwiazdami. Pierwotnie uważano nawet, że brązowych karłów może być w naszej galaktyce nawet dwa razy więcej niż gwiazd (których jest od 200 do 400 miliardów). Obserwacje prowadzone za pomocą WISE wskazują jednak, że jest ich znacznie mniej. Jeden brązowy karzeł przypada na sześć gwiazd.