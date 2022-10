Dzięki wykorzystaniu symulacji komputerowych badaczom udało się stworzyć modele wszystkich możliwych do stworzenia warstw materiału i wybrać najefektywniejsze rozwiązanie zaproponowane przez komputer. A to z kolei pozwoliło im na stworzenie lampy LED, która jest w stanie emitować promieni ultrafioletowych w paśmie bezpiecznym dla człowieka. Jednocześnie skonstruowana przez Japończyków lampa jest dziesięć razy bardziej skuteczna w zabijaniu bakterii w porównaniu do obecnie stosowanych rozwiązań, które są nieszkodliwe dla człowieka.