Kawa wydłuża życie. Nie ma argumentów, by jej nie pić

Badacze uwzględnili również wpływa takich czynników jak wiek, płeć, etniczność, otyłość, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, zaburzenia snu, palenie papierosów czy spożycie herbaty oraz alkoholu. Po uwzględnieniu tych elementów badacze przyjrzeli się przyczynom zgonów wśród osób objętych badaniem oraz zdrowiu ich układu krwionośnego. Wnioski są jednoznaczne: picie kawy znacząco obniża ryzyko przedwczesnej śmierci. Co ciekawe i na pewno nie będzie w smak kawowym snobom, nie ma znaczenia, jaka jest to kawa i jak jest parzona. Nawet kawa rozpuszczalna przejawiała właściwości wydłużające życie. No cóż.