Jaki smartfon wybrać? Liczą się trzy rzeczy, a nowe Motorole mają każdą z nich

W obydwu urządzeniach te procesory mają o tyle fundamentalne znaczenie, iż pozwalają na wykorzystanie asa w rękawie Motoroli - platformy Ready For. Po podłączeniu telefonu do dowolnego ekranu (czy to przewodowo, czy bezprzewodowo - w zależności od modelu) możemy go przekształcić... w mobilny komputer. Podłączamy klawiaturę, myszkę, może pada do gier i mamy maszynę do pracy i zabawy na dużym ekranie, a wszystko to napędzane mocą drzemiącą w niewielkiej obudowie smartfona.