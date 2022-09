Drugi wyróżniający czynnik to aparat. Motorola Edge 30 Ultra jako pierwszy smartfon na świecie oferuje aparat z matrycą 200 Mpix. Dzięki łączeniu ze sobą sąsiadujących pikseli nowa matryca ma oferować rozmiar piksela na poziomie 2.56μm, co powinno zaowocować znakomitymi rezultatami w fotografii nocnej. Czy przełoży się to na naprawdę lepsze zdjęcia? O tym przekonamy się dopiero w czasie testów. Do kompletu mamy też aparat 50 Mpix z obiektywem ultrawide oraz aparat 12 Mpix z obiektywem telefoto o dwukrotnym przybliżeniu. Aparat przedni ma zaś 60 Mpix i również korzysta z technologii Quad Pixel, by łączyć ze sobą cztery sąsiadujące piksele i oferować lepszą jakość zdjęć po zmroku.