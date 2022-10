Jeżeli faktycznie technologia się sprawdzi, to będzie to zdecydowanie najcieńsza warstwa zdolna pochłaniać fale dźwiękowe o różnych częstotliwościach. Naukowcy wskazują, że całość poszycia „wygłuszającego” ma zaledwie 32 mm grubości. Mimo to symulacje wykazały, że taka warstwa jest w stanie pochłonąć 95 proc. padających na nią fal dźwiękowych o częstotliwości od 1 do 10 kHz. Pozostałe 5 proc. fal może natomiast zostać przeoczonych lub pomylonych z obiektem naturalnym w głębinach oceanicznych.