Tablet TCL w dobrej cenie w Biedronce. Dorzucają ładowarkę indukcyjna 3w1

Setty ładuje telefon z prędkością do 15W, słuchawki do 3W, a zegarek do 2W. W podstawie umieszczono diody informujące o stanie urządzenia. W zestawie ze stacją najdziemy kabel zasilający, lecz okablowanie do ładowania swojego zegarka musimy doprowadzić do stojaka sami. Co prawda na rynku znajdziemy jeszcze tańsze ładowarki indukcyjne 3w1, do tego nieco szybsze, ale Setty sprawia wrażenie rozwiązania nieco bezpieczniejszego. Co w przypadku sprzętów domowych związanych z zasilaniem nie jest bez znaczenia.