Korzystałem z aparatu i obiektywu za 20 tys. zł. Na co amatorowi taki zestaw?

Albo interesuje go po prostu dzika przyroda? Moim zdaniem tak. I to zdecydowanie tak. To oczywiście odważna teza, biorąc pod uwagę cenę obiektywu, ale korzystanie z niego to zupełnie inny świat. Oglądając przyrodę docieramy w niewidoczne nam wcześniej miejsca, stojąc nawet w dalekiej odległości. To zdjęcie zająca zrobiłem wieczorem w kuchni, mając przed sobą szybę, siatkę i co najmniej kilkadziesiąt metrów od zwierzaka: