To dziwne o tyle, że horrory stanowią wdzięczny materiał do portowania. Wszechobecny mrok pozwala chować wiele detali oraz oszczędzać moc obliczeniową. Efekty świetlne - jak snop latarki - robią wizualne wrażenie, ale nie są obciążające dla podzespołów. Do tego w horrorach najczęściej renderuje się kilka modeli postaci jednocześnie, rzadko więcej. Ma być klimatycznie i strasznie, nie tłoczno. M.in. z tych powodów Silent Hill: Shattered Memories na PSP wyglądał oszałamiająco dobrze.