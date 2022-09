Zamiast węgla Polska od Indonezji dostała muł, którym nawet nie można palić

Zdaniem Kazimierza Horbacza, dyrektora ds. handlowych w firmie SAM-BUD-ROL, która zajmuje się dystrybucją węgla, próbkę z hałdy należałoby dać do zbadania, aby dokładnie określić, czym ta glina jest. – To może być równie dobrze miał – tłumaczy Horbacz. Jego zdaniem transport nie jest całkowicie bezużyteczny. – Ciężej będzie to odsiać, przez co będą większe straty - mówi w rozmowie z nami.