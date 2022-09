Niewielki głośnik, wielkie zaskoczenie. Sonos Sub Mini - recenzja

Oprócz tego nie bardzo mam się do czego przyczepić. Można by do relatywnie wysokiej ceny, jak na wolnostojący subwoofer, ale nie zamierzam tego robić. Za 2399 zł Sub Mini oferuje bas tak zbliżony do kosztującego 3899 zł dużego Suba, że naprawdę trudno skrytykować kwotę, jaką trzeba za niego zapłacić. Choć obiektywnie to oczywiście nadal dużo pieniędzy.