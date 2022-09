Sonos załatał dziurę w ofercie. Oto Sonos Sub Mini - mały, ale potężny subwoofer

Sonos Sub to dla wielu użytkowników zbyt kosztowny wydatek, bo trzeba na niego wydać aż 3899 zł. Tymczasem Sonos Sub Mini kosztuje 2399 zł. To nadal dużo pieniędzy, nie zrozummy się źle. Jest to jednak akceptowalna kwota, jeśli ktoś chciałby dodać subwoofer chociażby do małego Sonosa Beam gen. 2. Mam przekonanie graniczące z pewnością, że kombinacja Beama i Suba Mini zagra lepiej, niż kosztujący ich równowartość Sonos Arc pozbawiony subwoofera. Na szczęście już niebawem będziemy mogli przekonać się o tym na własnej skórze, gdy tylko nowy Sonos Sub Mini trafi do nas na testy.