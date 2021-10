Sonos Beam 2, tak jak jego poprzednik, przeznaczony jest dla osób, które nie mają zbyt wiele wolnego miejsca w pokoju dziennym. Gdy podłączałem go do aktualnie wypożyczonego od Samsunga 75-calowego Neo QLED-a, wyglądał on dość zabawnie. Idea jest jednak słuszna: nie każdy chce zagracać pokój wielkim sprzętem audio. Niektórzy wręcz nie mają na to miejsca.