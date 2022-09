Skan tej jednej stopy, wykonany w aplikacji eObuwie, mimo wszystko przypisałem do konta eSize.me, co teoretycznie powinno pozwolić mi na zaimportowanie go również do apki CCC. W praktyce system nie znajduje tego skanu. Program zamiast tego sugeruje wizytę w salonie CCC i... wykonanie skanu na miejscu. Niestety całkowicie rozmija się to z ideą przymierzania butów bez wychodzenia z domu.