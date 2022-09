Nadchodzi pierwszy dzień jesieni. Kiedy zaczyna się kalendarzowa, a kiedy astronomiczna i czym się różnią?

Powoli nadchodzi pierwszy dzień jesieni, co u wielu z was pewnie widać za oknem. Co prawda zimno nie jest, ale zmęczone suszą drzewa nie są już tak zielone. W ubiegłym roku tak się złożyło, że pierwszy dzień jesieni, czyli koniec kalendarzowego lata zbiegł się z innym smutnym symbolem - początkiem sezonu grzewczego. Czy i w tym roku tak będzie? Niekoniecznie prognoza pogody na jesień i zimę 2022/2023 jest optymistyczna.