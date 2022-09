Według sprzedawców jedna 11 kg butla może wystarczyć nawet na 110 godzin pracy. Biorąc pod uwagę fakt, że piecyk gazowy jest stosunkowo niedrogi i kosztuje przeciętnie od 400 do 800 zł - dla porównania, piecyk naftowy to wydatek przekraczający ok. tysiąc złotych, a cena 20 l paliwa wynosi od ok. 280 zł do nawet 400 zł - zaś napełnienie butli to koszt ok. 90 zł, zaczyna być kuszącą alternatywą.