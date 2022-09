Piecyk naftowy do ogrzewania mieszkania i domu? Zobacz, co musisz wiedzieć

Niektóre modele mają opcję inteligentnego dostosowania się do danej temperatury. Jeżeli zostanie przekroczona zaprogramowana, wówczas piecyk naftowy sam gaśnie. Pozwala to zaoszczędzić ok. 10 proc. paliwa. Przed zakupem warto więc zobaczyć, czy wybrany przez nas sprzęt ma taką możliwość. Przez to piecyk może być droższy, ale za to zaoszczędzimy później na paliwie. Coś za coś.