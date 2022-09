Policja zatrzymała hakera odpowiedzialnego za wyciek nagrania z GTA VI. To nie był wyciek kontrolowany

I chociaż oświadczenie policji nie potwierdza, iż to faktycznie on był odpowiedzialny za wyciek nagrania z GTA VI, to BBC donosi, iż 17-latek z hrabstwa Oxfordshire został zatrzymany pod zarzutem uczestniczenia w nielegalnej działalności hakerskiej. Jest to wynik dochodzenia prowadzonego przez brytyjski National Cyber Crime Unit oraz amerykańskie FBI. 17-latek miał być powiązany z grupą Lapsus$, która dopuściła się ataków m.in. na Ubera.