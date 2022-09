Czy istniała cywilizacja przedludzka? Hipoteza sylurska mówi, że tak. Ale nauka jest bezlitosna i skąpi dowodów

Sam tytuł pracy w oryginale nie tylko nawiązuje do syluru - okresu geologicznego Ziemi około 440 - 420 mln lat temu - ale i do rasy Silurian, znanych z serialu Doctor Who. W serialu była to rasa rozumnych gadów, którzy stworzyli cywilizację długo przed pojawieniem się człowieka. Niektórzy co prawda wierzą w hipotezę sylurską, ale znacznie bliżej jej jest do teorii spiskowych niż do naukowego wywodu.