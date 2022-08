Co można zrobić, aby rtęci w środowisku było mniej lub by nie było jej w ogóle? Wróćmy do badań Anny Michalskiej. W podsumowaniu zasugerowała, że powinno odejść się od użytkowania lub co najmniej zmniejszenia użycia rtęci przede wszystkim w przemyśle. Musi być też lepszy monitoring zanieczyszczenia, rejestrowany recykling rtęci oraz usprawnienie metod efektywnego unieszkodliwiania odpadów zawierających związki rtęci.