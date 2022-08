Rtęć w Odrze. Jak działa na organizmy żywe? Jakie choroby czekają ludzi?

- Cały czas czekamy na próbki ryb z Odry do badania. Jeżeli próbki dotrą do instytutu dziś do końca dnia, to pierwsze wyniki badań być może będą w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek rano - powiedział dyrektor Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach profesor Krzysztof Niemczuk.



Brak pośpiechu szokuje, biorąc pod uwagę fakt, że pierwsze doniesienia pojawiły się pod koniec lipca. Potwierdza to zresztą grafika udostępniona na profilu Ministerstwa Infrastruktury - sygnały zaczęły spływać już 26 lipca.