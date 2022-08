Astronomowie odkrywają wodną planetę. Jak z Interstellar

Ze szkoły oraz ze zdjęć satelitarnych możemy wynieść przekonanie, że już nasza planeta to niebieska wodna planeta. Jakby nie patrzeć, to woda pokrywa 70 proc. powierzchni Ziemi. Są to jednak tylko pozory, bo wody na powierzchni naszej Ziemi jest bardzo mało. Łączny udział wody w masie Ziemi nie przekracza jednego procenta. Może i powierzchniowo woda pokrywa sporo, ale już głębokością te zbiorniki nie grzeszą. Zupełnie inaczej może być na TOI-1452b. Gdyby faktycznie była to planeta wodna, to woda może odpowiadać nawet za 30 proc. masy całej planety. Oznacza to niezwykle głęboki, globalny ocean.