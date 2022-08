Oto największa maszyna górnicza w Polsce. Zwałowarka ZGOT 15400 to prawdziwe monstrum

Opisywany model taką wycieczkę odbył w 2019 r. Działo się to po zakończeniu tworzenia przez Kopalnię Bełchatów drugiej Bliźniaczej Góry Bełchatów. ZGOT 15400 musiał zostać przetransportowany do odkrywki Pola Szczerców. Po drodze znajdowała się droga z Częstochowy do Łasku, którą na czas transportu zwałowarki trzeba było zamknąć. Poruszająca się na imponujących gąsienicach o szerokości nawet ponad 400 cm na pokonanie ośmiu kilometrów musiała poświęcić sporo czasu, zważając na to, że jej prędkość maksymalna to 7 metrów na minutę.