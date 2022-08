Jak mówią chińscy uczeni, nie jest to ich pierwsze podejście do stworzenia najsilniejszego stałego pola magnetycznego na świecie. W 2016 ten sam zespół uczonych skonstruował magnes hybrydowy, który wygenerował centralne pole magnetyczne o sile 40 tesli, co czyniło go drugim na świecie magnesem będącym w stanie wygenerować pole o sile 40 tesli. Pierwszym magnesem był hybrydowy magnes opracowany w 2005 roku przez uczonych z francuskiego Grenoble.