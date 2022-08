Płacisz 300 zł i możesz poprowadzić pociąg. Koleje Śląskie udostępniły profesjonalny symulator

Jedną z największych atrakcji symulatora jest świetnie odwzorowana kabina, w skali 1:1, dokładnie taka sama jak w nowoczesnym zespole trakcyjnym Elf 2/22 WEd służącym we flocie Kolei Śląskich. Uczestnik symulacji będzie korzystał z takiego samego panelu co motorniczy kierujący prawdziwym taborem. Układ przycisków, rozmieszczenie ekranów, możliwości sterowania - wszystko zostało odwzorowane co do detali.