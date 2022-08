Sony pokazuje różnice między graczami z USA, Europy i Azji. Niezły ze mnie Jankes, kiepski Europejczyk

Z 30+ latami na karku, nie potrafię już przechodzić każdej dużej nowej gry. Ważne tytuły do recenzji ogrywam od deski do deski, ale niezależne produkcje na które ostrzę sobie zęby leżą rozkopane. Z chęcią wrócę do takich perełek jak Neon White, Cult of the Lamb czy Inscyption, ale niestety nie mam kiedy. Ciągle czekam na jakiś kalendarzowy cud, który pozwoli mi zredukować kupkę wstydu.