iPhone zacznie wyświetlać reklamy. Zyski mają dobić do 10 miliardów dolarów

iPad i Mac mają się bardzo dobrze, jednak niezwykle daleko im do sukcesu na miarę iPhone’a. Apple Watch stał się sukcesem tylko w momencie, gdy zmieniono przeznaczenie zegarka - z akcesorium modowego na fitnessowe. Wielkim sukcesem cieszą się też słuchawki AirPods, ale i to niezupełnie przemawia do wyobraźni inwestorów. Przemawiają za to liczby ze znakiem dolara na końcu.