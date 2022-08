Polacy kochają tanie smartfony. Nowa marka Infinix trafi w biało-czerwone serduszka

Za to urządzenie przyjdzie nam zapłacić 699 zł, a cena zapewne będzie jeszcze niższa, jeśli tylko telefon trafi do sprzedaży operatorskiej lub na promocje. To solidny budżetowiec, wyposażony we wszystko, na czym statystycznemu klientowi najbardziej zależy, w tym również w łączność NFC do płatności zbliżeniowych, bez której trudno byłoby przekonać Polaka do zakupu, wszak płacenie telefonem to u nas standard.