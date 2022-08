Przy lotnisku na Islandii wybuchł wulkan. Wideo gotuje krew w żyłach

O ile nagranie wygląda naprawdę imponująco, to tak naprawdę jest to stosunkowo niewielka erupcja i dla Islandczyków nie jest to żaden powód do niepokoju. Wystarczy po prostu nie zbliżać się do miejsca erupcji, aby nie oberwać przypadkowym głazem wyrzuconym w przypadkowej erupcji lub przypadkiem nie zatruć się gazami uwalnianymi z wnętrza wulkanu.