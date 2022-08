Elon Musk mieszka jak przeciętny Polak

Kiedy myślimy o bogaczach, pierwszym co przychodzi do głowy, są super samochody, jachty i wypasione chaty. Elon Musk nie musi mieć super samochodu, bo sam jest właścicielem bodajże najbardziej kontrowersyjnej marki motoryzacyjnej. Jacht pewnie jakiś ma, ale co to za przepych, kiedy ma też rakiety. A co się tyczy wypasionej chaty, to Elon Musk zaskakuje – nie żartował, mówiąc, że od dwóch lat żyje w domu wartym mniej niż 50 tys. dol., a nie w jakiejś wielkiej, luksusowej posiadłości.