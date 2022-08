Chromebook Vero 514. Tani komputer może być i dobry, i przyjazny dla planety

Komputer został zaprojektowany tak, by łatwo było go serwisować. Dolna pokrywa jest łatwa do usunięcia, wymaga to użycia standardowego śrubokrętu. Podzespoły Acera Chromebook Vero 514 są odsłonięte tak, by można je było łatwo wymienić. Producent nie wyklucza też możliwości wymiany komponentów na nowsze przez użytkownika. Choć zapewne (Acer tego jeszcze nie precyzuje) wymiana części na własne unieważni gwarancję.