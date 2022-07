Polacy tworzą survivalowy thriller, w którym jesteś uzależniony od dziwnego leku. Oto Serum

Jesteśmy krajowym liderem, kiedy chodzi o produkcję szeroko rozumianych survivali. Co prawda większość polskich gier tego subgatunku nie osiągnęła sukcesu porównywalnego do takich hitów jak Rust, Dayz, ARK: Survival Evolved, No Man's Sky czy Subnautica, ale w portfolio rodzimych wydawców znajduje się kilka tytułów o międzynarodowym rozgłosie i globalnym sukcesie sprzedażowym.