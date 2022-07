W toku badań okazało się, że pod powierzchnią Australii znajduje się fragment wczesnej skorupy ziemskiej o rozmiarach zbliżonych do rozmiarów Irlandii (ok. 100 000 km kw.), a jego wiek szacowany jest na ponad cztery miliardy lat. Co ciekawe, okazało się, że granica położenia tego fragmentu przy powierzchni zgadza się z granicą występowania istotnych minerałów cennych gospodarczo. To z kolei oznacza, że zidentyfikowanie położenia potencjalnie innych takich fragmentów dawnej skorupy ziemskiej może także wskazywać miejsca, w których warto poszukiwać właśnie tych minerałów.