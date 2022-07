Zdalni kasjerzy na głodowych stawkach budzą oburzenie. Percy chce zmienić świat handlu

To Juan z Boliwii, który siedzi właśnie przed kamerką w małym pokoju w La Paz. Juan posiada również niewidoczny dla klienta tablet, którym zarządza dokonanym zamówieniem. Jako konsument nie zdajesz sobie z tego spawy, ale Boliwijczyk zarabia 4 złote na godzinę - ponad czterokrotnie mniej niż Polak na minimalnej stawce godzinowej. Juan nie jest jednak w Polsce i nie obowiązuje go nasz kodeks pracy czy kodeks cywilny. Do tego rzekomo jest bardzo szczęśliwy.