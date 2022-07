To może być przełom. Ekologiczne paliwo lotnicze wyprodukowane z wody i dwutlenku węgla

Oczywiście o elektrycznych samolotach póki co nie ma co myśleć. Owszem samoloty tego typu istnieją, ale ich zasięg jest niezwykle ograniczony i nadają się one jedynie do wożenia kilku pasażerów i to na krótkie odległości. Jeżeli nie dojdzie do jakiegoś zdecydowanego przełomu w technologii przechowywania energii, na długodystansowe, duże samoloty elektryczne nie mamy co czekać. Jak na razie lotnictwo skazane jest zatem na paliwo lotnicze.