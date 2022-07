Wielki Zderzacz Hadronów odkrywa nowe cząstki. Tempo odkryć może wkrótce wzrosnąć

Wiele jednak wskazuje na to, że to dopiero przedsmak odkryć, które już wkrótce nastąpią. Po trzech latach przerwy Wielki Zderzacz Hadronów właśnie wraca do pracy i jest precyzyjniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Można śmiało założyć, że wkrótce dostrzeże to, co jeszcze trzy lata temu było dla niego niedostrzegalne. `Cóż, przynajmniej od względem nauki żyjemy w naprawdę fascynujących czasach.