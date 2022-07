Nicienie się zbroją. Naukowcy chcą wykorzystać pasożyty do walki z nowotworami

Gdyby ktoś wam powiedział, że glisty mogą likwidować komórki nowotworowe w organizmie, to co byście powiedzieli? Przyznaję, brzmi to abstrakcyjnie, wszak można tutaj wyczuć jakieś nietypowe połączenie złożonego problemu medycyny współczesnej z jakimiś iście średniowiecznymi metodami leczenia. Okazuje się jednak, że nie jest to jedynie fantazja.