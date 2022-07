Na zdjęciu opublikowanym na Twitterze przez Jasona Majora widać skałę, która z jednej strony przypomina pewną brązową emotikonę zazwyczaj wyrażającą dezaprobatę, z drugiej strony wygląda jak foliowa czapeczka z antenką wykorzystywana do szydzenia ze zmyślonych teorii spiskowych. To, co zatem tu widzisz zależy jedynie od tego, kim tak naprawdę jesteś.