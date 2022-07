Sam laser jako zabawka dla kota jest, tak po prostu, frustrujący. W przeciwieństwie do kawałka pluszaka nie da się go ani powąchać, ani złapać. Sam skłaniam się ku opinii, by z lasera całkowicie zrezygnować, a jeśli już koniecznie chcecie się nim bawić, to zadbajcie o to, żeby pod koniec zabawy skierować wskaźnik na np. pluszową myszkę lub w stronę miski z karmą.