Diablo V-Commander - recenzja ergonomicznego fotela i opinie

Na koniec słowo o estetyce, bo choć ta jest wysoce subiektywna, tak nie da się odmówić V-Commanderowi swoistej elegancji. Oczywiście nikt nie pomyli go ze zwykłym fotelem biurowym, ale też nie wygląda jak wytwór pozaziemskiej technologii, jak wiele innych foteli ergonomicznych. To po prostu ładny fotel, który ani nie rzuca się w oczy, ani nie szpeci wystroju pracowni. Jedyne "ale", jakie mam do tego typu konstrukcji, to wszędobylski kurz, który osadza się na szkielecie oparcia. To jednak wada każdego fotela tego typu, więc nie będę się o to zanadto czepiał.