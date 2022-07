Co gorsza, nie do końca da się korzystać z Twittera tak, by odciąć się od tego, co toksyczne. Nawet jeśli zablokujemy konta, których widzieć nie chcemy lub wyciszymy słowa kluczowe, ktoś z naszych obserwowanych w końcu poda dalej lub polubi treść, która nie przypadnie nam do gustu. Albo sam Twitter podsunie nam taką treść pod nos, bo algorytm uzna, że właśnie to może nas zainteresować. Jednocześnie Twitter zaskakująco skutecznie tworzy bańki informacyjne, w których wąskie grono (nie)znajomych wyznaje te same poglądy i wzajemnie się w nich utwierdza. Nie ma tam pola na dialog.