Malutki smartfon, ogromne możliwości. Asus ZenFone 9 ma wszystko, by rozkochać w sobie Polaków

Stąd też wstęp do tego tekstu. Asus ZenFone 9 to prawdopodobnie najlepszy telefon, którego i tak nie kupisz, bo choć zanosi się on na fantastyczny produkt, to pozostanie on smartfonem skrajnie niszowym. Tym niemniej czekam z niecierpliwością na własny egzemplarz testowy, bo Asus już nie raz dowiódł, że potrafi robić sprzęty jednocześnie niezwykłe, a w pełni użyteczne. ZenFone 9 może okazać się czarnym koniem smartfonowego wyścigu i najlepszą opcją dla tych, którzy poszukują smartfona o niewielkim rozmiarze, ale wielkich możliwościach.