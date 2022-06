Xbox Game Pass Ultimate w promocji za 4 zł. Taniej nie będzie

Promocja Microsoftu jest idealnie wymierzona w czasie na okres wakacyjny, gdy młodzież będzie miała najwięcej czasu na granie. 4 zł za trzy miesiące dostępu do setek rewelacyjnych produkcji to doskonały haczyk sprzedażowy, pozwalający niemal za darmo buszować po bibliotece Game Passa i zadomowić się w niej na tyle, by zechcieć potem opłacać abonament w regularnej cenie.