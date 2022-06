Wojsko Polskie kupuje ważny sprzęt. Bez niego nasze Abramsy będą miały problem

Aby w ogóle jednak myśleć o takie operacji niezbędny jest sprzęt. Poza nowymi czołgami Abrams, Wojsko Polskie kupuje także sprzęt do przeprawy przez rzeki. A tych na terenie naszego kraju nie brakuje. Bez odpowiednich jednostek saperskich i inżynieryjnych, nasze czołgi byłyby niezdatne do dotarcia do celu.