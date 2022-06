Kolej wyremontowała stare wagony i zamieniła je w takie dla rowerów. Pierwsze składy wyjeżdżają w Polskę

Chociaż niektórzy przewoźnicy od niedawna pozwalają przewozić w weekendy rowery nawet za darmo, to niestety podróż pociągiem z jednośladem bywa często męcząca. Przekonują się o tym szczególnie ci rowerzyści, którzy planują dojazdy czy powroty w weekendy czy wakacje, kiedy pasażerów jest więcej. Same składy są często nieprzystosowane do przewozu rowerów, więc kiedy ludzi jest więcej, o stres bardzo niełatwo.